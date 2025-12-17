Hier verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt über eine rückwärtige Tür. Sodann wurde gezielt ein Einsatzfahrzeug angegangen und diverse Akku-Werkzeuge aus diesem entwendet. Ansonsten wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Räumlichkeiten angegangen.
Eine genaue Schadenssumme ist bislang unbekannt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruchdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus
Hier verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt über eine rückwärtige Tür. Sodann wurde gezielt ein Einsatzfahrzeug angegangen und diverse Akku-Werkzeuge aus diesem entwendet. Ansonsten wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Räumlichkeiten angegangen.