Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 24.08.2026 bis 29.08.2026 15:30 Uhr kam es in der Bergstraße in der Ortslage Peterslahr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fenster Zugang zu dem Haus.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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