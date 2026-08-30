Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fenster Zugang zu dem Haus.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
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Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus
Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen eines Fenster Zugang zu dem Haus.