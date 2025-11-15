Einbruch während Urlaubsabwesenheit

Am 15.11.2025 wurde der Polizei Straßenhaus ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Schauinsland", gemeldet.

Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten und als Einstieg nutzten. Nach bisherigen Ermittlungen kann die Tat auf den Zeitraum 13.11.2025 bis 15.11.2025 eingegrenzt werden. Der Eigentümer befand sich bei Tatausführung im Urlaub.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell