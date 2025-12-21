Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Wohnhaus traf er auf den schlafenden Bewohner. Als dieser Kenntnis vom Täter erlangte, flüchtete der Täter aus dem Haus. Etwaige Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnten bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.
Einbruch in Wohnhaus
