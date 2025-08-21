Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Wohnhaus
Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld.