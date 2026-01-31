Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
