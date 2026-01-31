Melsbach
Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 31.01.2026 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es im Kantweg in 56581 Melsbach zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl.

Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren