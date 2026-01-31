Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Am 31.01.2026 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es im Kantweg in 56581 Melsbach zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl.

Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell