Einbruch in Wohnhaus, Schmuck entwendet

In der vom 19.05. bis 21.05.2025 urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner zerstörten unbekannte Täter zunächst die Bewegungsmelder und hebelt anschließend ein verschlossenes Fenster zu einem Wohnhaus im Bahnhofsweg in Herdorf auf.

Dadurch kann das das Einfamilienhaus betreten werden. Im Objekt werden vereinzelte Räume durchsucht.

Die Täter entwendeten letztlich Schmuck im Wert von ca. 3.000,- Euro.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



