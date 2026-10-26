Asbach
Einbruch in Wohnhaus in Asbach

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum von Samstag, 24.10.2026, 07:15 Uhr, bis Sonntag, 25.10.2026, 13:00 Uhr, kam es in Asbach, Zum Bierkeller, zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen.


Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Im Innern durchsuchten sie delikttypisch die Räumlichkeiten. Die Täter entkamen mit geringer Beute.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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