Einbruch in Wohnhaus in Asbach

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Im Innern durchsuchten sie delikttypisch die Räumlichkeiten. Die Täter entkamen mit geringer Beute.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
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