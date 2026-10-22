Bislang unbekannte Täter hebelten den Wohnanhänger auf und durchsuchten den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Wohnanhänger Diebesgut entwendet.
Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum einen weißen Kastenwagen in Tatortnähe.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem weißen Kastenwagen beziehungsweise den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Einbruch in Wohnanhänger in Großmaischeid - Polizei bittet um Zeugenhinweise
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