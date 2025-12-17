Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Halle und hebelten dort einen Tresor auf.
Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Werkstatthalle
