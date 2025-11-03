Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Objekt. Es entstand ein Schaden am Gebäude, entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Waldhütte
