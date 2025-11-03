Einbruch in Waldhütte

Seelbach bei Hamm/Sieg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.11.2025 und dem 02.11.2025 kam es zwischen den Ortslagen Breitscheid und Seelbach bei Hamm zu einem Einbruch in eine Waldhütte.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Objekt. Es entstand ein Schaden am Gebäude, entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



