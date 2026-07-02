Einbruch in Shisha-Laden in Dierdorf

Im Zeitraum vom 30.06.26, 20:15 Uhr bis 01.07.2026, 10:30 Uhr kam es in Dierdorf, Obertorstraße, zu einem Einbruch in einen Shisha-Laden.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt zum Geschäft.

Es wurde eine große Menge an Shisha-Tabak und E-Zigaretten-Liquid entwendet.



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