Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt zum Geschäft.
Es wurde eine große Menge an Shisha-Tabak und E-Zigaretten-Liquid entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise u.a. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Einbruch in Shisha-Laden in Dierdorf
Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt zum Geschäft.