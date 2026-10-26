Breitscheidt
Einbruch in Schuppen
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

In der Zeit von Freitag, 23.10.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 24.10.2026, 07.30 Uhr, kam es in Breitscheidt, Am Bahnhof, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter einen Schuppen auf. Anschließend entwendeten sie Werkzeug und eine Kettensäge. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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