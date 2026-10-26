Einbruch in Schuppen

In der Zeit von Freitag, 23.10.2026, 22.00 Uhr, bis Samstag, 24.10.2026, 07.30 Uhr, kam es in Breitscheidt, Am Bahnhof, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter einen Schuppen auf. Anschließend entwendeten sie Werkzeug und eine Kettensäge. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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