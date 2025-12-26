Hierbei hebelten sie gewaltsam die Eingangstüren auf und entwendeten die Zigaretten aus dem Kassenbereich. Anschließend flüchteten sie mit einer weißen Limousine (vermutlich Audi) in unbekannte Richtung.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, ggf. auch zu dem Tatfahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Rewe Markt - Zielrichtung Zigaretten
