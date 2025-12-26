Einbruch in Rewe Markt - Zielrichtung Zigaretten

Hierbei hebelten sie gewaltsam die Eingangstüren auf und entwendeten die Zigaretten aus dem Kassenbereich. Anschließend flüchteten sie mit einer weißen Limousine (vermutlich Audi) in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, ggf. auch zu dem Tatfahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



