Puderbach
Einbruch in Praxis in Puderbach

In der Zeit von Donnerstag dem 29.01.2026 ca. 18 Uhr bis Sonntag dem 01.02.2026 ca. 15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und dursuchten diese deliktstypisch. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im vorgenannten Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

