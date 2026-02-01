Einbruch in Praxis in Puderbach

Die bislang unbekannte Täterschaft verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und dursuchten diese deliktstypisch. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im vorgenannten Tatzeitraum der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
