Einbruch in PKW

In der Zeit von Donnerstag, den 04.06.26 bis zum 08.06.26 zerbrachen bislang unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe eines roten Dodge Challenger im Gewerbegebiet "Im Nassen" in Windhagen.

Das Fahrzeug wurde durchwühlt und augenscheinlich ohne Beute verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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