Windhagen
Einbruch in PKW
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Zeit von Donnerstag, den 04.06.26 bis zum 08.06.26 zerbrachen bislang unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe eines roten Dodge Challenger im Gewerbegebiet "Im Nassen" in Windhagen.

Das Fahrzeug wurde durchwühlt und augenscheinlich ohne Beute verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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