Das Fahrzeug wurde durchwühlt und augenscheinlich ohne Beute verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
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Einbruch in PKW
Das Fahrzeug wurde durchwühlt und augenscheinlich ohne Beute verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.