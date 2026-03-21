Einbruch in Mobilfunkgeschäft in Neuwieder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Laden und entwendeten dort mehrere Elektronikgeräte.
Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Luisenplatz.
Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Neuwied, unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder per Mail unter pineuwied@polizei.rlp.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
PHK L. Schaab
pineuwied@polizei.rlp.de
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Laden und entwendeten dort mehrere Elektronikgeräte.