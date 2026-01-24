Einbruch in Metzgerei

In der Nacht von Freitag, 23.01.2026 auf Samstag, 24.01.2026 brachen bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in Straßenhaus im Bereich der Raiffeisenstraße ein.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurden Fleischwaren entwendet.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell