Großmaischeid
Einbruch in mehrere Lagerhallen - Stromkabel gestohlen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

In der Nacht vom 14. auf den 15. November kam es zu einem Einbruch in mehrere Lagerhallen in der Robert-Bosch-Straße in Großmaischeid.

Lesezeit 1 Minute

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Hallen und entwendeten mehrere Stromkabel.
Videoaufzeichnungen zeigen gegen 01:30 Uhr einen dunklen Pkw sowie einen weißen Kastenwagen in Tatortnähe. Ob die Fahrzeuge mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Fahrzeugen beziehungsweise den möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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