Einbruch in Kfz Werkstatt in Breitscheid

In der Nacht vom 21.12.2025 auf den 22.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Ortslage Breitscheid ein.

Die Täter entwendeten dabei ein technisches Gerät. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden. Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



