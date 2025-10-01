Einbruch in Grundschule Waldbreitbach

In der Zeit von Freitag, den 26.09.2025 bis Montag, den 29.09.2025 drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule Waldbreitbach, In der Au 38, ein.

Im Inneren der Schule wurden aus den Klassenräumen mehrere Musikboxen der Marke JBL entwendet.



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Zeit von Freitag bis Montag im Bereich der Grundschule verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder kann sonstige Hinweise geben?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neuwied unter Telefon: 02631-878-0 oder E Mail: kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell