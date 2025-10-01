Im Inneren der Schule wurden aus den Klassenräumen mehrere Musikboxen der Marke JBL entwendet.
Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Zeit von Freitag bis Montag im Bereich der Grundschule verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder kann sonstige Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neuwied unter Telefon: 02631-878-0 oder E Mail: kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Grundschule Waldbreitbach
