Durch bislang unbekannte Täter wurde zu diesem Zweck eine Tür zu den Büroräumen gewaltsam geöffnet. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet.
Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Einbruch in Golfclub
Durch bislang unbekannte Täter wurde zu diesem Zweck eine Tür zu den Büroräumen gewaltsam geöffnet. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet.