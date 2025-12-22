Einbruch in Gebäude in Etzbach/ Komplettentwendung von Pkw in Etzbach

Hier wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. In den frühen Morgenstunden des 20.12.2025 wurde weiterhin ein Pkw in der Ortslage Etzbach entwendet.

Etwas später kam es in der Kölner Straße in Weyerbusch zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der unfallverursachende Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Zeugenhinweisen konnte der Fahrer des Unfallfahrzeuges letztlich in der Ortslage Weyerbusch festgestellt werden. Bei ihm konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden, er verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis. Des weiteren handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um den zuvor entwendeten Pkw aus Etzbach, bei dem Fahrer konnte weiterhin ein Rucksack mit Diebesgut aus dem Einbruch in das Gebäude in Etzbach gesichert werden. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechend zahlreiche Strafanzeigen erfasst.



