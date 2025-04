Einbruch in Gastronomiebetrieb

04.2025) wurde in einen Gastronomiebetrieb in der Sprudelstraße in Bad Hönningen eingebrochen.

Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 01:00-08:00 Uhr die Glaseingangstür mittels roher Gewalt ein und stiegen durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie die Tageseinnahmen des Vortages, sowie die Trinkgeldkassen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Durch das gewaltsame Einschlagen der Eingangstür dürfte es zu einem lauten Knall gekommen sein, weshalb ebenfalls Zeugenmitteilungen über akustische Wahrnehmungen erbeten werden.



