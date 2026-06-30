Es wurde ein E-Bike der Marke Cube, sowie das dazugehörige Ladegerät entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
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Einbruch in Gartenhütte
Es wurde ein E-Bike der Marke Cube, sowie das dazugehörige Ladegerät entwendet.