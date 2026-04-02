Einbruch in Firmenobjekt

Bislang unbekannte Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebetür in das Objekt und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Etwaige Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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