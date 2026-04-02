Oberhonnefeld-Gierend
Einbruch in Firmenobjekt
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am frühen Morgen, 02.04.2026, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Firmenobjekt in Oberhonnefeld-Gierend in der Westerwaldstraße.

Bislang unbekannte Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebetür in das Objekt und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Bislang liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor.
Etwaige Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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