Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen des Marktes.
Etwaige Zeugen die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Fahrzeugteile- und Zubehörgeschäft
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen des Marktes.