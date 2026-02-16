Einbruch in Fahrzeugteile- und Zubehörgeschäft

In der Zeit vom 13.02.2026 bis zum 15.02.2026 kam es zu einem Einbruch in einen Fachmarkt für Fahrzeugteile und Zubehör in der Königsberger Straße in Dierdorf.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen des Marktes.



Etwaige Zeugen die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell