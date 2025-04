Einbruch in ev. Gemeindehaus Kirchen-Freusburg durch 3 Täter

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 01.04.2025, wurde im Zeitraum 02:22 - 02:42 Uhr in das Ev. Gemeindehaus Kirchen-Freusburg eingebrochen. Durch die Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und im Inneren ca. 150 EUR Bargeld aus einem Sparschwein entwendet.





Die Videoüberwachung einer angrenzenden Firma zeigt drei Personen bei der Tatausführung.



Diese werden wie folgt beschrieben:



TV1: männlich



kleinere Statur

Kapuzenjacke/ -pullover (eher hell)

dunkle Handschuhe

dunkle Hose

dunkle Schuhe



TV2: männlich



größere Statur

dunkle Schirmmütze

Kapuzenjacke/ -pullover

dunkle Hose



TV3: eventuell weiblich



kleinere Statur

helle Kapuzenjacke/ -pullover

helle Hose



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 06131/4868-7451

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



