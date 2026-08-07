Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre Eintritt in das Haus.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
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Einbruch in Einfamilienhaus
Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre Eintritt in das Haus.