Einbruch in Einfamilienhaus

Am 14.11.25 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Backesweg in Unkel ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten dort das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell