Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster im Wintergarten Zutritt in das Haus und durchwühlten dort das erste und zweite Wohngeschoss. Entwendet wurde Schmuck und Silberbesteck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.
Einbruch in Einfamilienhaus
