Einbruch in Einfamilienhaus

Am 07.10.2025 kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der Straße Am Dürenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte dabei die Abwesenheit des Hausbewohners. Durch Aufhebeln einer verschlossenen Kellertüre gelangten die Täter in das Anwesen. Dieses wurde deliktstypisch durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und weitere diverse Gegenstände. Der Wert des gestohlenen Gutes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, gegebenenfalls auch Aufzeichnungen von Videoüberwachungsanlagen um den Bereich des Tatortes, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



