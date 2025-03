Einbruch in Einfamilienhaus in Vettelschoß - Polizei bittet um Hinweise

Am Montag, zwischen 17:00 und 23:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bereich "Auf der Höhe" ein.

Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten delikttypisch nach Wertgegenständen.



Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Kriminalpolizei Neuwied [02631 878-0] zu melden.



