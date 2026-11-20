

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:35 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Hierzu hebelten sie mit einem Werkzeug die rückwärtig gelegene Terrassentür auf.

Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter deliktstypisch das Anwesen. Anschließend entkamen sie mit geringer Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

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