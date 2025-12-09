Einbruch in Einfamilienhaus in Neuwied

Am 02.12.25 zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leutesdorfer Straße in Neuwied.

Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse kineuwied.k43@polizei.rlp.de zu melden.



