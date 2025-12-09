Einbruch in Einfamilienhaus in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots) - Am 02.12.2025 gegen 18:05 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Linz.

Die bislang unbekannten Täter wurden durch die Eigentümerin überrascht, als diese nach Hause kam und flüchteten im Anschluss in Richtung Weinbergstraße.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 oder der E-Mailadresse kineuwied.k43@polizei.rlp.de zu melden.



