Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Tür aufgehebelt und das Wohnhaus betreten. Ob etwas entwendet wurde ist zur Zeit noch nicht bekannt. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in ein Wohnhaus in Buchholz
