Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Wohnungstüren Zugang diesen. Die Wohnungen wurden dann deliktstypisch durchsucht.
Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwalbenwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
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Einbruch in ein Mehrfamilienhaus
Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Wohnungstüren Zugang diesen. Die Wohnungen wurden dann deliktstypisch durchsucht.