Altenkirchen
Einbruch in ein Mehrfamilienhaus
Symbolbild
dpa

Heute, am Freitag den 13.11.2026, kam es in der Zeit von 16 bis 20:30 Uhr, im Schwalbenweg in Altenkirchen zum einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Wohnungstüren Zugang diesen. Die Wohnungen wurden dann deliktstypisch durchsucht.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwalbenwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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