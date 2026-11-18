



Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam eine Tür auf, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie Werkzeug aus dem Haus.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Urbacher Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 entgegen. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail übermittelt werden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





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