Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Mudersbach

In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025, zwischen 23:55 Uhr und 00:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Fahrradgeschäft in der Bornstraße in 57555 Mudersbach.





Die unbekannten Täter brachen eine Tür zur Werkstatt sowie ein Fenster zu einem Lagerraum auf und entwendeten mehrere und E-Bikes und ein Fahrrad.



Die Täter dürften anschließend mit einem Transporter oder kleinerem Lkw in über Kirchen (Sieg) in Richtung Freudenberg geflüchtet sein.



Der entstandene Schaden dürfte in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Die Kriminalinspektion Betzdorf bittet um Hinweise.



