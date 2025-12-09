Bislang unbekannte Täter gelangten in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck entwendet. Nähere Angaben dazu können bislang nicht gemacht werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor.
Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt/Wied OT Borscheid
