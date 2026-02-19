Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach OT Bennau

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug. Hierbei soll es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben. Zeugen die Hinweise im o.g. Tatzeitraum insbesondere zu dem Fahrzeug und deren Insassen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell