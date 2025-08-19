Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe durch Einwerfen mittels Steinen und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude.
Anschließend betraten die Täter das Gebäude, entwendeten hier jedoch nichts.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden
Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus