Dabei brachen sie zwei massive Türen auf. Im Gebäude wurde sodann ein Kaffeevollautomat entwendet.
Zeugen die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden. Tel.: 02634 952 0
Einbruch in die Kartbahn Asbach
