Einbruch in das Seniorenheim Niedersteinebach

Bei dem Einbruch wurde aus den Geschäftsräumen des Seniorenheimes ein Tresor mit Bargeld und EC-Karten entwendet. Der Polizei Straßenhaus liegen aktuell keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



