Einbruch in Container auf Firmengelände

Dürrholz (ots) -



Im Zeitraum vom 31.07. - 02.08.2025 kam es in der Industriestraße in Dürrholz zum Einbruch in Container auf einem Firmengelände. Im Zuge dessen wurden durch die Täter Kabelschrott (Kupfer) sowie zwei Winkelschleifer entwendet.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



