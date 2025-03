Einbruch in Büroraum eines Hotels

Am frühen Samstagmorgen wurden aus dem Büroraum eines Hotels in der Bahnhofstraße ein Tresor samt Inhalt, sowie ein Laptop entwendet.

Zwei unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Büroraum in dem sich das Stehlgut befand.

In dem Tresor befanden sich neben Bargeld diverse Unterlagen des Hotels. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Aufgrund vorhandener Überwachungskameras liegt eine grobe Beschreibung der beiden Täter vor.

Beide tragen Winterjacken und Mützen. Einer der beiden Täter ist auffallend kräftig und hatte einen auffallenden Gang.

Nach der Tat fuhren zwei Fahrzeuge von einem angrenzenden Parkplatz des Hotels, die mit der Tat im Zusammenhang stehen dürften.

Zeugen die im Zeitraum von 04:00 - 05:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Kalenborn und Kretzhaus gemacht haben oder Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter pilinz@polizei.rlp.de. Oder 02644-943-0 zu melden.



