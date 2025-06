Einbruch in Büroräumlichkeiten

Im Zeitraum zwischen dem Abend des 03.06.2025 und dem frühen Morgen des 04.06.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude im Bereich der Parkstraße in Hamm (Sieg).

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und konnte Bargeld im dreistelligen Bereich erbeuten. Weiterhin entstand ein Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell