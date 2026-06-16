Asbach
Einbruch in Baucontainer
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Zeitraum vom 12.06.26, 13:30 Uhr bis 15.06.26, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Hauptstraße in Asbach.

Auf einem Baustellengelände verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Container. Es wurden diverse Baumaterialien und Werkezuge entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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