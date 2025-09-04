Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Dienstag, 02.09.2025, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.09.2025, 06.30 Uhr, kam es in Rott, Walter-Bartels-Weg, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine und einen Drucker. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



