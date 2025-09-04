Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine und einen Drucker. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Baucontainer
Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten eine Kaffeemaschine und einen Drucker. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.