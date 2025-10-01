Einbruch in Bäckereifiliale in Neuwied

Am Montag, den 29.09.2025 kam es im Zeitraum von 01:56 Uhr bis 01:58 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Dierdorfer Straße 118 in Neuwied.

Vier unbekannte Täter flüchteten nach der Tat fußläufig in Richtung Ohligspfad / An der Liebfrauenkirche.

Wurden verdächtige Beobachtungen gemacht?



Hinweise können per E-Mail an kineuwied.k43@polizei.rlp.de oder telefonisch an 02631878-256 übermittelt werden.



